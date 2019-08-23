На МАКС-2019 представят поисково-прицельный комплекс «Касатка-Э»
АО НПП «Радар ммс» представит обновленную линейку радиолокационных систем различного назначения, а также авиационный поисково-прицельный комплекс «Касатка-Э, говорится в сообщении предприятия
«В основу комплекса заложен искусственный интеллект. Он может быть сконфигурирован под определенные задачи и широкий ряд авиационных носителей для осуществления обнаружения надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинга, поисково-спасательных работ, а также обеспечения безопасности морской экономической зоны», - сообщили в компании.
В нем также подчеркнуто, что на стенде будут представлены различные робототехнические комплексы: беспилотник «Бриз», БВС ВТ 500. Впервые будет продемонстрирован роботизированный спасательный надувной плот «Аврора».
В открытой статической экспозиции расположится единственный летающий в России самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.