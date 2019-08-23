На МАКС-2019 представят поисково-прицельный комплекс «Касатка-Э»

«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

В нем также подчеркнуто, что на стенде будут представлены различные робототехнические комплексы: беспилотник «Бриз», БВС ВТ 500. Впервые будет продемонстрирован роботизированный спасательный надувной плот «Аврора».

«В основу комплекса заложен искусственный интеллект. Он может быть сконфигурирован под определенные задачи и широкий ряд авиационных носителей для осуществления обнаружения надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинга, поисково-спасательных работ, а также обеспечения безопасности морской экономической зоны», - сообщили в компании.

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