Хозяин морей «Адмирал Касатонов» ушел на заключительный этап заводских испытаний

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушел на заключительный этап заводских испытаний.

Во время испытаний экипаж и сдаточная команда проверят работу всех механизмов, систем, оборудования, технических средств и комплексов, оружия и вооружения, сообщается на сайте судостроительного завода «Северная верфь».

Заводские ходовые и последующие госиспытания будут длиться до декабря. По их результатам и после заключения комиссии главный командующий ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о вводе фрегата в состав Северного флота.

«Мы уходим в море на достаточно продолжительный срок, чтобы максимально подготовить корабль к дальнейшей службе. Фрегат уже успели окрестить "Хозяином морей"», - сказал командир корабля капитан I ранга Иван Рогатин.

«Адмирал флота Касатонов» является первым серийным кораблем проекта 22350. Он сможет выполнять задачи широкого спектра, в том числе поражения надводных кораблей, десантных отрядов, конвоев, поиска и уничтожения субмарин и наземных целей, противолодочной, противовоздушной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны госграниц, участия в миротворческих и контртеррористических операциях.