Балтийский завод получил заказ еще на два атомных ледокола

Госкорпорация «Росатом» заключила с балтийским заводом контракт на строительство двух ледоколов 22220. Согласно материалам закупки, стоимость строительства двух ледоколов составит порядка 100 миллиардов рублей.

Заявка на строительство ледоколов была размещена на сайте госзакупок в конце июля. Балтийский завод оказался единственным участником электронного аукциона.

О том, что Балтийский завод получит заказ на строительство еще двух ледоколов проекта 22220 сообщал вице премьер Юрий Борисов в ходе посещения завода приморского судостроительного комплекса «Звезда», который в свою очередь будет заниматься строительством трех проекта ледоколов «Лидер».

В апреле текущего года президент России Владимир Путин заявил, что в России к 2035 году будет девять атомных ледоколов.

В данный момент из действующих ледоколов, построенных в советский период, в строю осталось четыре: «Ямал» и «50 лет Победы» (Тип «Арктика»), а также «Таймыр» и «Вайгач» (Тип «Таймыр»).

В связи с тем, что их ресурс заканчивается в ближайшее время, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге ведется строительство ледоколов проекта ЛК-60Я «Арктика», «Сибирь» и «Урал».