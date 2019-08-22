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Главком ВМФ дал указания по испытаниям фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий»

Наталья Вальханская
06:00 22.08.2019
Николай Евменов  подчеркнул, что важно получать ежедневную и детализированную информацию о заводских ходовых испытаниях кораблей в Балтийском море.
Главком ВМФ дал указания по испытаниям фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий»
© Фото: Минобороны России

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе поставил задачу начальникам профильных органов военного управления главного командования ВМФ обеспечить качественные испытания новых кораблей - фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», построенных для ВМФ на предприятии «Северная верфь», сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Наряду с уже идущим активным серийным строительством малых ракетных кораблей и патрульных кораблей, для ВМФ развернуто серийное строительство кораблей дальней зоны. Это требует самого внимательного отношения к организации всех этапов испытаний новейших надводных кораблей, к оценке внедренных технических решений и использованию передовых технологий в надводном кораблестроении. Должна эффективно работать связка "Главное командование ВМФ - Объединенная Судостроительная Корпорация - проектно-конструкторская организация - завод-изготовитель"», - подчеркнул Николай Евменов.

Главком добавил, что «важно получать ежедневную и детализированную информацию о продолжении заводских ходовых испытаний в Балтийском море корвета "Гремящий" и предстоящего на следующей неделе заключительного этапа заводских ходовых испытаний фрегата "Адмирал Касатонов"». 

«Техника и вооружение головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" доказали свою надежность в ходе длительного кругосветного похода. Фрегаты этого проекта востребованы Военно-морским флотом и  могут выполнять спектр важнейших задач в составе группировок, отрядов и одиночно на значительном удалении от пунктов базирования. Опыт похода фрегата "Адмирал Горшков" будет проанализирован и использован в интересах дальнейшего развития серии таких кораблей и подготовки экипажей», - отметил Евменов.

Ранее стало известно, что корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вышел на заключительный этап заводских испытаний. Через несколько дней к корвету присоединится фрегат «Адмирал Касатонов».

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