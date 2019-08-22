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Кадры испытаний новейшего российского БПЛА «Форпост-Р»

Александр Пешков
17:04 22.08.2019
Беспилотник «Форпост-Р» создан полностью на отечественной элементной базе с улучшенными характеристиками.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний новейшего российского беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». Видео было опубликовано на youtube-канале Министерства обороны РФ.  

«Беспилотник «Форпост-Р» создан полностью на отечественной элементной базе с улучшенными характеристиками. С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В сообщении особо подчеркнуто, что «Форпост-Р» это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост».

«Прежним остались лишь внешние обводы. Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85», - сообщили в Минобороны РФ.

В нем также отметили, что комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам  позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических но и радиотехнических и радиолокационных средств. 

«Это уникальные возможности для БЛА такого класса», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем также подчеркнули, что новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100  километров и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.

Масса аппарата - порядка 500 кг. Продолжительность полета - 18 часов, а высота - до 6 тысяч метров.

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