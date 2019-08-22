РСЗО «Торнадо-С» готова к выходу на международный рынок

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) планирует начать продажи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», сообщает пресс-служба предприятия.

«Система уже получила рекламный паспорт и готова к выходу на международный рынок», - цитирует пресс-служба «Техмаша» индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.

9К515 «Торнадо-С» (С — Смерч) — модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч».

Была разработана в СССР под руководством главного конструктора Геннадия Алексеевича Денежкина. С декабря 2016 года началась замена РСЗО «Смерч» и РСЗО «Град» на РСЗО семейства «Торнадо»

«Смерч» создавался в первую очередь как средство для обороны, как оружие ставки Верховного командования. Один полный залп из этой РСЗО - около тонны взрывчатого вещества. Площадь поражения 67,2 Гектар.

Система парирования возмущения на начальной стадии полета увеличивает точность попадания в 3-4 раза в сравнении с РСЗО «Град».