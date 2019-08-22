Российские летчики могут получить компактные автоматы

В состав разгрузочных жилетов, которые в будущем могут получить российские летчики, могут быть включены пистолет-пулемет ПП-2000 или компактный автомат СР-3М. Об этом «Звезде» рассказал Заместитель главного конструктора по авиационному оборудованию и снаряжению АО НПП «Звезда» Михаил Лыков.

«Проводятся работы с министерством обороны по вопросу размещения вооружения. Есть наработки по расположению автоматического оружия, такого как АКС, либо, возможно, то, что принимается на вооружение Минобороны. Это ПП-2000, либо СР-3М», - сказал Лыков.

По его словам, главная особенность разгрузочного жилета - возможность его катапультирования в составе катапультного кресла.

Предполагается, что жилет станет дополнением к носимому аварийному запасу, который уже входит в состав российских катапультных кресел. Первыми разгрузочные жилеты могут получить экипажи оперативно-тактической авиации, которые летают на таких самолетах как Су-30СМ, Су-35, а в будущем и летчики истребителей пятого поколения Су-57.

Выход изделия на заводские испытания запланирован на середину следующего года.