Начальники генштабов ВС РФ и Сербии обсудили военно-техническое сотрудничество

Начальники генштабов вооруженных сил России и Сербии генерал армии Валерий Герасимов и генерал Милан Мойсилович обсудили взаимодействие и военно-техническое сотрудничество на встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В последнее время наше взаимодействие в военной области приобрело динамичный и многоплановый характер. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа мероприятий. Предлагаю сегодня обсудить наше взаимодействие и военно-техническое сотрудничество», - сказал Герасимов.

Он поблагодарил Мойсиловича за решение принять участие в церемонии открытия Армейских международных - 2019.



«Признательны за активную поддержку ежегодно проводимых Минобороны России международных мероприятий и соревнований. Партнерские отношения России и Сербии носят стратегический характер, что подтвердили президенты наших стран в своем совместном заявлении по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Белград в январе этого года», - подчеркнул начальник российского Генштаба.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Россия поставит в Сербию семь ударных вертолетов Ми-35 и три транспортных Ми-17.