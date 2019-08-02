Разработчик: парашют Д-10 не допустит столкновения десантников

Патиссонообразная форма парашюта не допустит столкновения десантников в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НИИ парашютостроения холдинга «Технодинамика» Владимира Качалова.

«Д-10 создавался именно для того, чтобы обеспечить повышенную работоспособность куполов при схождении в воздухе, сохраняя все прочие технические характеристики. Поэтому у него и такая необычная форма - он не полностью сферический, как другие парашюты, а патиссонообразный», - сообщил Качалов.

По его словам, когда одновременно в воздухе раскрываются все парашюты, из-за горизонтальных и вертикальных воздушных потоков повышается вероятность схождения парашютистов между собой.

Д-10 - десантный парашют. Был разработан НИИ парашютостроения и принят на вооружение ВДВ в конце 90-х годов.

Предназначен для совершения боевых и учебных прыжков парашютистами-десантниками всех специальностей с полным табельным вооружением и снаряжением на скоростях выброски от 140 до 400 километров в час, со стабилизацией до трех секунд (с парашютным прибором АД-3УД) и более (с парашютным прибором ППК-У), в диапазоне высот от 200 до 4000 метров.