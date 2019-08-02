«Туполев» планирует создать военно-транспортный самолет

ПАО «Туполев» планирует в перспективе создать средний транспортный самолет на замену Ан-12, разработчик которого, ГП «Антонов», после распада СССР остался на Украине. Об этом заявил глава «Туполева» Александр Конюхов в ходе празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

«В перспективе - работы по созданию среднего военно-транспортного самолета», - сказал Конюхов.

По словам Конюхова, предприятие планирует создать и запустить до конца года линейную стадию обслуживания Ту-204 и Ту-214. Он подчеркнул, что у «Туполева» также большие планы по испытаниям и доводкам глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в конце 1950-х годов в СССР. Максимальная коммерческая нагрузка - 21 тонна.

Отметим, что в России на АК «Ильюшин» в данный момент создается легкий военно-транспортный самолет Ил-112. Кроме того, на этом же предприятии ведется разработка среднего транспортного самолета Ил-276 с грузоподъемностью 20 тонн.

Как неоднократно заявлялось, эта машина создается именно как замена Ан-12. Срок поставок этого самолета в войска запланирован на 2026 год.