Первая подлодка проекта 636.3 успешно совершила первое погружение

Первая субмарина проект 636.3 - «Петропавловск-Камчатский» - успешно совершила свое первое погружение. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

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В корпорации добавили, что подлодка, которую АО «Адмиралтейские верфи» строит для Тихоокеанского флота, вышла на испытания 16 августа. Планируется, что вся программа заводских ходовых испытаний субмарины будет реализована за один этап без возвращения корабля на завод.

«В подводном и надводном положениях проверяются все системы, включая энергетическую установку, навигационный комплекс, комплекс радиолокационной связи и системы обеспечения жизнедеятельности. Программа включает скоростные и маневренные испытания, а также погружения», - уточнили в ОСК.

После испытаний заводских субмарина будет возвращена на завод и ее начнут готовить к испытаниям государственным. После этого подлодку должны передать ВМФ РФ.

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Автономность плавания подлодок проекта 636.3 составляет 45 суток, а предельная глубина погружения - 300 метров.

Дальность подводного плавания экономической скоростью - 400 миль, а дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль.

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На борту данных субмарин предусмотрено шесть торпедных аппаратов, а суммарный боезапас ракет, торпед и мин составляет 18 штук. Экипаж - 52 человека.