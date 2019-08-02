Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском

Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

«Впереди большие планы по испытаниям и доводкам на ЖЛИ и ДБ глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации», - заявил Конюхов.

Двигатель для ПАК ДА создает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Согласно открытым данным, силовая установка будет обладать тягой на 23 тс.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА, заводское обозначение: «изделие 80») - проект российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, разрабатываемый компанией ПАО «Туполев».

Проект не является развитием или модернизацией уже существующих машин, а представляет собой принципиально новый летательный аппарат.

Ранее Конюхов сообщал, что на создание стратегического бомбардировщика ПАК ДА уйдет пять-семь лет.