Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском

Александр Пешков
10:48 02.08.2019
Облик ПАК ДА утвержден, подтверждены необходимые характеристики, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства первого образца самолета.
Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском
© Фото: Минобороны РФ

Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

«Впереди большие планы по испытаниям и доводкам на ЖЛИ и ДБ  глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации», - заявил Конюхов. 

Двигатель для ПАК ДА создает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Согласно открытым данным, силовая установка будет обладать тягой на 23 тс.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА, заводское обозначение: «изделие 80») - проект российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, разрабатываемый компанией ПАО «Туполев».

Проект не является развитием или модернизацией уже существующих машин, а представляет собой принципиально новый летательный аппарат.

Ранее Конюхов сообщал, что на создание стратегического бомбардировщика ПАК ДА уйдет пять-семь лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.08.2019, 01:00
ВКС 12 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ
Дата02.08.2019, 09:09
«Вы всегда там, где особенно трудно»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Дата01.08.2019, 16:12
Овечкин рассказал о планах после завершения спортивной карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 15:11
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:33 В стране и мире
Видео
Дымовая завеса: опубликованы первые кадры с места пожара в чесальном цеху во Владикавказе
10:28 В стране и мире
Видео
Самолет жестко приземлился на оживленную трассу в США: видео
10:14 В стране и мире
Археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»
09:28 В стране и мире
Внучку Кеннеди обнаружили мертвой в семейном поместье
09:12 В стране и мире
Видео
В администрации Ставропольского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа основная причина возникновения рака
Видео
Ибисом в лицо: птица протаранила пассажирку американских горок
Ученые назвали самое чистое место Черного моря
Вторжение усатых: ученые предупредили о нашествии на Россию чужеродных насекомых
Видео
Обычный вечер в России: медведь спокойно гулял по городской набережной в Карелии
Видео
Каменные джунгли: в Перми питон пробрался в квартиру через канализацию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.