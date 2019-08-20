Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны

Экипажи истребителей Су-35, перехватчиков МиГ-31, вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-28 «Ночной охотник» получат новые огнестойкие комбинезоны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.

Ранее сообщалось, что для летчиков ВКС РФ созданы разгрузочные жилеты, которые будут включать сигнальные ракетницы, медицинские препараты, питание, воду, гранаты, пистолет и другое снаряжение.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

МиГ-31 – самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.