Корвет «Гремящий» вышел в море на заключительный этап испытаний

Корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вышел на заключительный этап заводских испытаний. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь».

«Ходовые испытания продолжатся около трех месяцев. На "Гремящем" проверят работу всех корабельных систем и спецтехники в эксплуатационных и боевых режимах. В частности, протестируют радиотехнические средства, гидроакустику, проведут испытания авиационного комплекса, спецтехники и вооружения», - говорится в сообщении.

Корвет «Гремящий» станет первым кораблем-носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. Он должен войти в состав флота до конца 2019 года.

Корвет проекта 20385 «Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. На вооружении у «Гремящего» имеются 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК».