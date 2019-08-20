Египетским военным продемонстрируют автомат Калашникова и экипировку «Ратник»

Египетские военнослужащие смогут опробовать автомат Калашникова АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес», а также боевую экипировку «Ратник» в ходе учений «Защитники дружбы - 2019». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в учении принимают участие более 1000 военнослужащих, в том числе от ВДВ России около 650 человек, от вооруженных сил Египта - более 150 человек и от Республики Белоруссия - до 250 военнослужащих, а также более 100 единиц боевой и автомобильной техники и самолеты Ил-76мд ВТА ВКС России.

Автомат Калашникова АК-74 – автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России.

Главная цель создания «Ратника» – повышение боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата. Это достигается путем применения специальных материалов, систем навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего.