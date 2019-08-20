Дальневосточные мотострелковые бригады переоснащены на танки Т-80БВ

Все дальневосточные мотострелковые бригады переоснащены на новые танки Т-80БВ. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Завершающая партия танков Т-80БВ поступила в воинскую часть округа в Еврейской автономии. Таким образом, танковые подразделения четырех мотострелковых соединений, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской области, острове Сахалин, укомплектованы танками Т-80БВ на 100%», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Т-80 – первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

Вооружен 125-мм гладкоствольной, стабилизированной в двух плоскостях пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, 12,7-мм зенитным пулеметным комплексом «Утес», комплексом защиты от управляемого вооружения и системой пуска дымовых гранат «Туча».