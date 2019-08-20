«Ростех» получил от Минобороны десятки ремонтных предприятий

«Ростеху» передано 88 ремонтных заводов Минобороны РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Передачу предприятий планируется завершить в течении восьми месяцев. В частности, речь идет о тех ремонтных заводах, которые занимаются ремонтом бронетехники, аэродромного и авиационного оборудования, железнодорожной техники, а также арсеналы для хранения боеприпасов

Ранее о том, что передача «Ростеху» ремонтных предприятий военного ведомства сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.