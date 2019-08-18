Шойгу сообщил о восстановлении в России возможностей стратегической и дальней авиации

Россия восстановила возможности стратегической и дальней авиации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы восстановили то, что было… Наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда летала когда-то», - сказал министр обороны в интервью «России-1», комментируя полет Ту-160 в аэропорт Анадырь, расположенный недалеко от морских границ США.

При этом руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что Россия такими полетами не пытается «задирать» Запад.

«Они (западные страны - прим. ред.) знают, что мы летим, это естественно и понятно. Это все у нас в планах на начало года, все эти полеты. Это нормальная плановая работа, как вы представляете себе - задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами?» - подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта дислокации на аэродром Анадырь. Мероприятия были проведены в рамках плановых летно-тактических учений под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, которые продлятся до конца текущей недели.