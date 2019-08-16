Военная полиция может получить «Ниву» с пулеметом «Корд»
Машина создана для мобильного передвижения группы огневой поддержки.
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В России создан проект автомобиля «Нива» 4х4, который предполагается предложить Министерству обороны в качестве транспортного средства для военной полиции.
По данным разработчика, машина оборудована сигнальной громкоговорящей установкой, стационарным местом под пулеметную установку.
В качестве вооружения предполагается использовать пулемет 6П50 «Корд».
Впервые подобный автомобиль был представлен в ходе учений «Восток-2018».