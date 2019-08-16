Министр обороны Сербии ознакомился с производством боевых вертолетов в Ростове

Министр обороны Сербии Александр Вулин осмотрел на ПАО «Росвертол» вертолеты Ми-35М для его страны, сообщает пресс-служба «Вертолетов России».

«Глава военного ведомства осмотрел транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, изготовленные ростовским заводом для сербских ВВС», - говорится в сообщении.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске. Глубокая модернизация Ми-24.

Получил новый комплекс БРЭО, Х-образный рулевой винт из композитных материалов, автомат перекоса несущего винта, высотные турбовальные двигатели ВК-2500-II.

Имеет неубирающееся шасси, что обеспечивает энергопоглощение при падении. Также имеет укороченное крыло с двумя вместо трех точками подвески вооружений.