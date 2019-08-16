Первая ДПЛ «Варшавянка» для Тихоокеанского флота вышла на испытания

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» вышла на заводские испытания. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

По словам Дыгало, ДПЛ является первой в серии, которую строит предприятие «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге для ТОФ.

Перед выходом подводной лодки, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о готовности экипажа подводной лодки к этапу заводских ходовых испытаний. Главком ВМФ обратил внимание на эффективное и точное выполнение программы испытаний, тесное взаимодействие в ходе испытаний с представителями промышленности и сдаточной командой завода, находящейся на борту подводной лодки.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора. Отсюда и название.

Подлодки получились очень удачными, и в 1990-е годы было решено возобновить их производство. Лодки проекта 636 - улучшенный вариант экспортных «Варшавянок». В последних модификациях все, начиная от корпуса и заканчивая кондиционером, собрано так, чтобы не издавать ни звука, а специальная резина и сталь, новейшее радиоэлектронное оборудование делают эти подлодки невидимыми, и недаром на Западе их прозвали «Черными дырами».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии. В ближайшие два года для ЧФ будет построено шесть подводных лодок этого проекта.