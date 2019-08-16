Российский беспилотник «Охотник» впервые испытали вместе с истребителем

Министерство обороны опубликовало расширенное видео, на кадрах которого запечатлено, как в первом испытательном полете российский тяжелый беспилотник «Охотник» сопровождал многофункциональный истребитель Су-30СМ.

Отметим, что в концепции современной сетецентричной войны рассматривается возможность в перспективе использовать беспилотники в связке с истребителями.

В частности, представленный на авиасалоне в Ле Бурже европейский истребитель пятого поколения NGF (Next Generation Fighter) разрабатывается как основной элемент сетецентрической боевой системы, которая объединит пилотируемую авиацию, ударные беспилотники и умные боеприпасы нового поколения.

Разработку новых ударных беспилотников ведет концерн MBDA. Предполагается, что будут созданы два аппарата весом 120 килограммов и 240 килограммов.

Также беспилотники включены в состав комплекса AH-64 Apache Block III. Они способны быть наводчиками для ракет, вести доразведку целей и наносить удары по ним. Речь идет об использовании ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle.

Су-30СМ - двухместный многофункциональный истребитель, который может уничтожать как воздушные, так и наземные цели, использоваться для обучения пилотов.