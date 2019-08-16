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Экспортную версию российского истребителя Су-57Э представят на МАКС-2019

Александр Пешков
12:33 16.08.2019
Истребитель Су-57 и транспортный самолет Ил-112 получили экспортный паспорт.
Экспортную версию российского истребителя Су-57Э представят на МАКС-2019
© Фото: Минобороны РФ

Экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 будет представлена на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта (входит в Ростех).

«На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», - говорится в сообщении компании.

При этом в Рособоронэкспорте заявили, что готовы провести для иностранных партнеров презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок.

О том, что Россия планирует продвигать истребитель пятого Су-57 поколения на международные рынки после его принятия на вооружение, заявил Юрий Борисов в июне текущего года. 

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Семнадцатого ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

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