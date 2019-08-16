Экспортную версию российского истребителя Су-57Э представят на МАКС-2019

Экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 будет представлена на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта (входит в Ростех).

«На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», - говорится в сообщении компании.

При этом в Рособоронэкспорте заявили, что готовы провести для иностранных партнеров презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок.

О том, что Россия планирует продвигать истребитель пятого Су-57 поколения на международные рынки после его принятия на вооружение, заявил Юрий Борисов в июне текущего года.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Семнадцатого ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.