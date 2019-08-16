Опубликовано новое видео испытаний российского БПЛА «Охотник»

Министерство обороны РФ опубликовало новое видео испытаний новейшего беспилотника «Охотник».

На кадрах запечатлен взлет летательного аппарата, его полет в сопровождении истребителя Су-30, проход над полосой, маневрирование. Также на них отчетливо заметны работа механизации крыла и бортовой номер аппата 071. Испытания проходили без уборки шасси, что вызвано соображениями безопасности.

В описании к видео говорится, что дистанционно управляемый аппарат практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а оснащенность аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки делает его незаменимым для ведения разведки на большом удалении от аэродромов базирования.

Первое видео испытаний аппарата было опубликовано 7 августа. Тогда его продолжительность была меньше на 32 секунды.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

В мае 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что работа над «Охотником» является приоритетной для российского военного ведомства.

О том, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году, 18 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.



