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Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева впервые показали на видео

Наталия Майорова
02:56 15.08.2019
ТКБ-464 участвовал в конкурсе на единый пулемет для замены станкового пулемета Горюнова СГМ и ручного пулемета РП-46, однако выбыл из испытаний.
© Видео: Калашников MEDIA © Фото: Калашников MEDIA

Раритетный ручной пулемет ТКБ-464 показали на видео. Оружие было разработано конструкторами тульского ЦКБ-14 Вячеславом Силиным и Виктором Перерушевым в 1955-1956 годах.

«В 1956 году ТКБ-464 участвовал в конкурсе на единый пулемет для замены станкового пулемета Горюнова СГМ и ручного пулемета РП-46, но выбыл из испытаний из-за поперечного разрыва гильз при стрельбе», - рассказал историк стрелкового оружия Андрей Уланов.

В материале, опубликованном на сайте концерна «Калашников Медиа», отмечается, что при разработке ТКБ-464 конструкторы сосредоточились на элементах пулемета Горюнова СГ-43: это оружие уже тогда стояло на вооружении советской армии. Инженеры полагали, что такое решение может оказать положительное влияние на конкурсную комиссию, поскольку пулемет уже был освоен в производстве.

Однако ТКБ-464 выбыл из конкурса из-за указанной выше причины.

«Именно этим недостатком из-за высоких скоростей подвижной системы и «длинном» несимметричном узле запирания страдал и исходный СГМ, на котором основана конструкция ТКБ-464. Пулемет применял патрон 7,62х54 мм и использовал ленточное питание», - говорится в публикации.

В результате конструкторы сосредоточились на разработке других оружейных систем: в 1961-1966 годах под руководством Вячеслава Силина было создано гладкоствольное полуавтоматическое орудие 2А28 «Гром» калибра 73-мм. Именно эта пушка стала едва ли не универсальной и нашла применение в десятке образцов военной техники.

Ролик с демонстрацией раритетного ручного пулемета ТКБ-464 был опубликован на сайте концерна «Калашников Медиа».

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