В России восстановят до летного состояния легендарный самолет Ту-2

В России впервые восстановят до летного состояния бомбардировщик времен ВОВ Ту-2. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Бомбардировщик Ту-2 впервые в мире будет восстановлен до летного состояния на базе НГТУ НЭТИ. Заниматься восстановлением самолета будет ООО "Авиареставрация", работы займут три года», - говорится в сообщении.

Ту-2 - двухмоторный советский высокоскоростной дневной бомбардировщик времен Второй мировой войны. Главный конструктор - Андрей Туполев. Всего в период с 1941 по 1948 год было создано 2 257 самолетов.

Ту-2 оставался на службе в ВВС СССР в послевоенные годы, заменив списанные сразу после войны Ил-4 и Пе-2, и эксплуатировался до начала 1950-х годов, вплоть до перевооружения на реактивную авиацию.