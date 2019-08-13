Сборка первого агрегата самолета Ил-114-300 завершена в Воронеже

Со стапеля сборки в ПАО «ВАСО» снята центральная часть крыла первого опытного гражданского самолета Ил-114-300. Сообщение об этом опубликовано на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

«Это первый опытный агрегат по программе строительства Ил-114-300, которая предусматривает производство на мощностях Воронежского авиационного завода ряда важнейших элементов самолета - крыла и хвостового оперения с механизацией, мотогондол», - рассказал директор по производству ПАО «ВАСО» Николай Лысаков.

По его словам, в общей сложности на ВАСО будет производиться более 40% агрегатов планера Ил-114.

Центральная часть крыла необходима уже на этапе сборки фюзеляжа самолета, и ее отгрузку заказчику и головному производителю - РСК «МиГ» - завод после завершения всех внестапельных работ намерен осуществить в сентябре этого года.

© ОАК Производство Ил-114 на ВАСО

Ил-114 - советский и российский пассажирский самолет, созданный в КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Первый полет машина совершила 29 марта 1990 года. Ее производство велось на Ташкентском авиазаводе, однако после распада СССР фактически было остановлено. Всего до 2010 года было произведено только 18 машин. В данный момент ведется процесс возобновления производства самолета на РСК «МиГ» совместно с ПАО «ВАСО».

В начале текущего года в интервью телеканалу «Звезда» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет построенной в России машины пройдет в 2020 году.