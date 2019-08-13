Разгрузочные жилеты летчиков ВКС РФ могут модернизировать с учетом сирийского опыта

Разгрузочные жилеты летчиков боевой авиации будут адаптированы к катапультированию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора - главного конструктора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова.

«В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещении в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета. У вертолетчиков такие жилеты есть, но они не адаптированы к катапультированию из самолета на больших скоростях», - рассказал Поздняков.

По словам Позднякова предприятием изготовлен прототип жилета, однако окончательное техническое задание планируется сформировать только в следующем году. Тогда же изделие может быть передано на испытания.

Отметим, что защитные костюмы для пилотов вертолетов «Вулкан-ВКС» были представлены еще в 2017 году на выставке «Интерполитех».

© ТРК "Звезда" «Вулкан ВКС»

Тогда главный специалист по маркетингу компании «Армоком» Роман Самофалов сообщил корреспонденту ТРК «Звезда», что этот жилет создан в первую очередь для защиты от осколков.

© ТРК "Звезда" «Вулкан ВКС»

На представленном на одной из выставок прототипе изделия можно было заметить в том числе кобуру для автомата Калашникова, пистолета и магазинов к ним.