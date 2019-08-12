Российские военные получат вертолеты Ми-28НМ и Ми-38 в 2019 году

До конца 2019 года в российские войска начнутся поставки транспортных вертолетов Ми-38 и боевых Ми-28НМ. Об этом сообщил командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

«Ми-38 - транспортно-десантный вертолет, имеет современный пилотажно-навигационный комплекс, систему спутниковой навигации, навигационный метеолокатор. Его поставки в войска, как и Ми-28НМ, начнутся уже в этом году», - отметил он.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что Минобороны РФ заказало 98 вертолетов Ми-28НМ. В свою очередь, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский добавил, что до конца 2021 года будет поставлено 18 машин, а затем – по 16 в год.

Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулировать местность.