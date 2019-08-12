Шойгу представили легендарные разработки Уралвагонзавода
Министр обороны РФ посетил музей Уралвагонзавода, где ему были представлены известные разработки предприятия.
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Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник прибыл в Свердловскую область, где проинспектировал АО «Уралвагонзавод» и посетил музей предприятия.
Показом руководил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.
Глава военного ведомства ознакомился с новыми разработками высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса. Министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на УВЗ, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства предприятия.
На УВЗ создана боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая проходит опытную эксплуатацию в войсках.