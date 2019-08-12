Шойгу представили разработки новых боевых роботов

Министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе посещения Уралвагонзавода представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса.

Во время своего визита на предприятие министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода.

Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет собой безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй - безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

В течение рабочей поездки Шойгу заслушал доклады командования Центрального военного округа и руководителей предприятий, проверил ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

В данный момент в России создана БМПТ «Терминатор», предназначенная для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений, в том числе в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.