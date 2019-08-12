Шойгу прибыл в ЦВО, где проверит ряд объектов Минобороны на Урале

Министр обороны РФ прибыл в войска Центрального военного округа, где проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа. В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК Уральского региона», - сказала Марковская.

Ранее сообщалось, что в воинских частях и соединениях Центрального военного округа за прошедший июль было проведено более семи тысяч практических занятий, половина из которых - в ночное время суток.