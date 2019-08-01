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Рогозин: робота Федора отправят исследовать дальний космос

Александр Пешков
15:07 01.08.2019
Робот будет работать в режиме полного копирования действий космонавта и сможет управляться в том числе и с Земли.
Рогозин: робота Федора отправят исследовать дальний космос
© Фото: Александр Овчаров, РИА Новости

Антропоморфный робот FEDOR полетит на Международную космическую станцию (МКС) 22 августа, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса», - сказал Рогозин.

В частности, по словам главы Роскосмоса, в будущем андроид предполагается применять для выполнения опасных работ на внешнем борту МКС и при освоении дальнего космоса. Управлять роботом можно будет в том числе и с земли.

По словам Рогозина, робот отправляется на орбиту в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований и велась с 2012 года.

Робот создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Первоначально он был известен под условным названием «Аватар», а затем получил собственное имя FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - «Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований»).

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