Шойгу: ОАК удалось сократить задолженность перед Минобороны
Всего Минобороны и ОАК заключили более 150 контрактов, по 25 из них есть дебиторская задолженность.
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Объединенной авиастроительной корпорации удалось сократить задолженность перед Министерством обороны на 40%. Об этом сообщил министр обороны РФ Серей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«На сегодняшний день размер задолженности по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40%», - сказал министр.
Он подчеркнул, что график погашения дебиторской задолженности был утвержден в начале текущего года.
Ранее сообщалось, что в Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35.