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В Росcии началась разработка модульного огнестрельного оружия

Александр Пешков
13:25 01.08.2019
Главной особенностью модульного оружия будет возможность производить замену элементов при переходе на боеприпасы другого калибра.
В Росcии началась разработка модульного огнестрельного оружия
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

ЦНИИточмаш (входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, главной особенностью которого является возможность производить замену отдельных элементов оружия при переходе на боеприпасы другого калибра, сообщается на официальном сайте института.

«Модульное оружие даст солидные преимущества обладающему им охотнику. Вместо разрешений на несколько единиц огнестрельного оружия он будет оформлять одно - на модульный образец, а отправляясь на охоту, только менять стволы в зависимости от того, на какой трофей рассчитывает», - заявили в ЦНИИточмаше.

В сообщении говорится, что в разработке использование разных калибров достигается путем замены ствола, личинки затвора и магазина, различного типа лож из-за унификации крепления. Кроме того, допускается и установка различных спусковых механизмов.

В нем также отмечено, что ствол может быть заменен без использования специального инструмента.

с

Ранее на форуме «Армия-2019» ЦНИИточмаш продемонстрировал двуствольный автомат АО-32, разработанный в 1965 году.

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