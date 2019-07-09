Корвет «Меркурий» поступит в ВМФ в 2022 году

Новый корвет передадут Военно-морскому флоту России в конце 2022 года. Об этом сообщил гендиректор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.

«Меркурий» строят по проекту 20386, который стал модификацией серии 20380. Планируется построить 10 корветов.

«Сформирован корпус, устанавливаются фундаменты, выполняется насыщение. Срок сдачи корвета - конец 2022 года», - заявил Пономарев.

У «Меркурия», по данным РИА Новости, будет реализован модульный принцип вооружения. В зависимости от задач, на корабле могут смонтировать пусковые установки крылатых ракет, оборудование для поиска и уничтожения подлодок, дополнительные артиллерийские установки. Кроме того, на корвете предусмотрена площадка для вертолета Ка-27 и возможность базирования БПЛА - предполагается, что это будет «Горизонт».

Сообщается, что корвет будет предназначен для ведения дальнего, ближнего боя, защиты морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности.