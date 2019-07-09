Путин заявил, что у «Авангарда» в ближайшие годы не будет аналогов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире пока не аналогов стратегического ракетного комплекса «Авангард». Об этом он сказал студентам и аспирантам во время своего визита в Уральский федеральный университет.

Зарубежные аналоги такой ракеты появятся лишь через несколько лет, считает российский лидер.

«Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого», - сказал он.

По словам Путина, создать аналог «Авангарда» было бы нереально без современных достижений в сфере материаловедения, так как температура на поверхности ракеты достигает трех тысяч градусов.

«На поверхности Солнца - 6 тыс. градусов, а здесь, поскольку изделие идет в плотных слоях атмосферы, - 3 тыс. градусов. Как эскимо - летит и плавится», - пояснил президент РФ.

При этом, проходит сигнал на управление и держит нужную температуру необходимое время, добавил Путин.