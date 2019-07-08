Борисов рассказал о переходе курганских оборонных предприятий на выпуск мирной продукции

Вице-премьер России Юрий Борисов посетил предприятие «Курганприбор», где в рамках гособоронзаказа выпускают ракеты класса «воздух-воздух» и «Курганский машиностроительный завод» (производят боевые машины пехоты).

В ходе своего визита в Курганскую область заместитель председателя правительства РФ провел совещание в правительстве регионе.

На встрече заявил о необходимости диверсифицировать оборонные предприятия области и увеличить выпуск ими мирной продукции. Еще в прошлом году оба предприятия находились в частных руках и были близки к банкротству. После передачи под контроль государства и Министерства обороны России, ситуация сильно изменилась.

«Сегодня можно говорить о стабилизации финансово-экономического положения, и срывов гособоронзаказа по причине нехватки оборотных средств, что это было раньше, мы не ожидаем. У нас есть полная уверенность, что они справятся», - заявил он.

Как отметил Юрий Борисов, заводам необходимо уже сейчас иметь заказы и на мирную продукцию, поэтому для предприятий важным остается вопрос диверсификации продукции. Эксперты уверены, что у заводов есть потенциал, в будущем возможен выпуск товаров для нефтяной промышленности. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами, чтобы обновить производство.