«Убийца крылатых ракет»: С-350 поступят на вооружение приграничных и приморских частей

Приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил России первыми получат комплекс С-350 «Витязь». Об этом заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин.

«В первую очередь он пойдет на вооружение приграничных и приморских зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил, что в сочетании с его высокими маневренными возможностями позволит быстро и эффективно выполнять задачи по предназначению», - отметил Муравкин.

Он добавил, что благодаря новой компактной зенитной управляемой ракете комплекс получил боекомплект, в три раза превышающий боекомплект С-300 и С-400, а специфика его построения позволяет отражать удары средств воздушного нападения одновременно со всех направлений.

Муравин назвал С-350 «убийцей крылатых ракет». Также он добавил, что со следующего года военнослужащие первого зенитного ракетного полка будут переучены на комплекс С-350.