Совокупный кредитный портфель предприятий ОПК превысил 2 трлн рублей

Совокупный кредитный портфель оборонных предприятий России превышает 2 триллиона рублей, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он предложил списать примерно треть этой суммы для более эффективной работы предприятий комплекса. Заявление прозвучало на открывшейся сегодня в Екатеринбурге десятой международной промышленной выставке «Иннопром-2019».

Курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер также говорил о мерах, которые могли бы перевести оборонную промышленность на гражданские рельсы. В первую очередь это преференции для предприятий ВПК и квоты на обязательные закупки отечественных товаров.

«Задача нацпроектов не потратить деньги и достичь любой ценой задач которые поставил президент. Основная задача - наполнить внутренний рынок хотя бы отечественной продукцией. Это катализатор для развития промышленности», - заявил Борисов.

Среди представленных на выставке новинок был показан гибридный вездеход, который работает при минус шестидесяти. Одновременно он может перевозить до 20 человек. Примечательно, что у машины нет привычной системы управления. Вместо руля и педалей - джойстик.

«Уралтрансмаш» показал инновационный трамвай, с полностью алюминиевым интерьером. Он безопасен, не горит и будет служить долго. Особый интерес публики возник к Aurus, именно на таком автомобиле ездит Владимир Путин. Гости «Иннопрома» могли приценится к облегченной - без брони - версии лимузина.