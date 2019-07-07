Западные СМИ оценили новейший российский Су-57

С истребителем пятого поколения Россия открывает новые возможности. Об этом своем материале, посвященном Су-57, пишет немецкое издание Stern.

Партия новейших истребителей поступит в войска к 2028 году. Правительство РФ заключило с фирмой «Сухой» контракт на поставку 76 самолетов, отмечает издание, ссылаясь на заявление главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Из истребителей будет сформировано три эскадрильи.

К тому времени, как в ВКС РФ поступят новейшие Су-57, перспективный немецко-французский истребитель «стелс» будет лишь на стадии разработки. И в случаях «чрезвычайно ситуации» российским самолетам будут противостоять устаревшие Eurofighter, полагает Stern.

В 2019 и 2020 годах в российские войска поступят еще два прототипа Су-57. Серийное производство начнется после испытаний истребителя.

Разработка истребителей пятого и шестого поколений является для России решающей, если она и дальше рассчитывает расширять экспорт своего оружия, считает автор статьи. Если указанная в СМИ цена на новый самолет верна ($31 млн за один экземпляр), то Су-57 станет одним из самых выгодных предложений на рынке вооружений, заключает издание.