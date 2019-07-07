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Борисов анонсировал испытания МС-21 с российским двигателем ПД-14

Алексей Савелов
08:31 07.07.2019
Двигатель ПД-14 - первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: uacrussia.ru

Иркутский авиазавод создает еще два опытных самолета МС-21, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В настоящее время уже построены три самолета МС-21 для летных испытаний и один - для статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

Ранее сообщалось, что два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут». 

ПД-14 - первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок.

В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

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