В Роскосмосе оценили риски для экипажа при посадке «Федерации» в океане

Экипаж нового российского космического корабля «Федерация» может погибнуть в случае аварийного приземления в Тихом океане. Об этом заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.

Как пояснил Верховский, это связано с тем, что Россия не имеет в данном регионе высокоскоростных судов, которые бы принадлежали МВФ или гражданскому флоту.

«До места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток - мы можем потерять экипаж", - сказал он на VIII Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», проходящем в Оренбургской области.

Верховский отметил также, что сейчас предприятие работает над созданием нестандартных решений для подобный нештатных ситуаций с ракетой «Федерация», в частности, в РКК «Энергии» намерены отказаться от реактивных парашютных посадок, а вместо этого «пытаться садиться на существующие площадки».

В России, как отметил представитель компании, таких полигонов очень немного.

Первый запуск корабля «Федерация» в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур состоится в 2022 году. На 2023 год запланирован полет к Международной космической станции и стыковка с ней в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.

Отдельно отмечается, что при полетах кораблей на Луну планируется использование сверхтяжелого класса «Енисей». Первый пуск намечен на 2028 год. Кроме того, корабль может выводиться на ракете «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью. Ожидается, что ракета будет построена к 2026 году, а в середине 2027 года может быть произведен ее первый запуск.