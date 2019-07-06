Названы сроки начала финальной стадии испытаний комплекса «Сармат»

Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года. Такое заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Огневые испытания ведем уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года (2020 года - прим. ред.) выйдем на завершающую стадию летных испытаний», - сказал Рогозин во время посещения оборонного предприятия «Красмаш» в Красноярске.

Глава «Роскосмоса» при этом добавил, что работы по комплексу «Сармат» на сегодняшний день идут по графику.

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат». Так, дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонн. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метров, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн.

«Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Ракетный комплекс «Сармат» - российский стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода».