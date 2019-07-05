Ракета-носитель «Союз» с метеорологическим спутником «Метеор-М» стартовала с космодрома Восточный

Сегодня, 5 июля, с Восточного состоялся запуск ракеты-носителя «Союз», который стал первым пуском с этого космодрома в 2019 году.

Ракета выведет на орбиты метеорологический спутник «Метеор-М» российского производства и 32 малых аппарата, в том числе три наших научно-образовательных спутника.

Остальные аппараты принадлежат заказчикам из 11 стран, включая Британию, Германию, Израиль, США и Францию.

Как ожидается, «Метеор-М» будет выведен на орбиту высотой более 800 километров через час после старта ракеты.