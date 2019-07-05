Первый Ми-26Т2В поступит в войска в 2021 году

Тяжелый вертолет Ми-26Т2В выйдет на госиспытания в ближайшее время, а первая машина поступит в Минобороны РФ уже в 2021 году. Об этом заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«До конца 2019 года мы планируем подписать с военным ведомством контракт на поставку первой машины в 2021 году», - сказал Богинский РИА Новости.

Отмечается, что госиспытаия вертолета будут проходить на четырех площадках.

«Эти испытания будут идти на четырех площадках: в Подмосковье, Ростове-на-Дону, в Нальчике и Ахтубинске. К выходу первой серийной машины планируем полностью завершить ГСИ», - добавил он.

Он пояснил, что продолжительность испытаний связана с тем, что требования к новой военной технике стали гораздо выше, что связано с увеличением числа испытательных полетов, а также сроками отработки всех систем и комплексов обороны новых машин.

Ранее сообщалось, что серийные поставки вертолета планируется начать в 2019 году. Первый полет модернизированной машины состоялся в августе 2018 года. Он также был представлен на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.

Модернизация Ми-26 повысит эффективность и надежность машины.

Ми-26Т2В должен выполнять задачи в регионах со сложными физико-географическими и климатическими условиями в дневное и ночное время по оборудованным и необорудованным трассам, а также в условиях огневого и информационного противодействия противника.

Ранее эксперт назвал главные достоинства модернизированного Ми-26Т2М.