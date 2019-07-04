В Москве и Подмосковье запустят вертолетное авиатакси

Холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что воспользоваться таким видом транспорта можно будет после 2025 года. а перевозки будут разделены на три вида: между разными районами Москвы — вертолет должен подаваться по запросу, из города в аэропорты, из города в область.

Стоимость проезда на таком транспорте будет составлять около трех тысяч рублей за 15-минутный перелет.

«Компания намерена ориентироваться на эту цену», — пояснил представитель «Вертолетов России».

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