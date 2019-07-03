В России завершили создание проекта вертолета «Минога»
По словам гендиректора холдинга Андрея Богинского, в настоящее время по данному вертолету формируется техническое задание.
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Проектирование нового палубного вертолета «Минога» завершено. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
«У нас работа принята. Это уже не научно-исследовательская работа, это результат уже эскизно-технического проекта», - сообщил Богинский ТАСС.
Также по его словам, в настоящее время идет формирование технического задание по вертолету.
Ранее сообщалось, что вертолеты «Минога» сменят Ка-27 на российском флоте.