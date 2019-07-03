Названы сроки проведения испытаний перспективного 57-мм боевого модуля для Т-15

Предварительные испытания 57-миллиметрового дистанционного управляемого модуля для БМП Т-15 на платформе «Армата» должны начаться в этом году. Об этом говорится в годовом отчете Уралвагонзавода - разработчика данной платформы.

В документе сказано, что работы по производству модуля уже завершаются, а 57-миллиметровые пушки прошли отладочные испытания. Впервые разработка была представлена в составе Т-15 на прошлогоднем военно-техническом форуме «Армия».

Тогда же Минобороны заключило контракт на поставку 132 машин на платформе «Армата». Речь идет о танке Т-14 и БМП Т-15. Условия контракта предусматривают отгрузку до 2021 года.

Ранее мы сообщали, что данный 57-миллиметровый модуль может быть установлен в том числе и на перспективные платформы, к примеру на колесном танке, который создается военно-промышленной компанией.

Отметим также, что на него может быть установлена и противотанковая управляемая ракета «Атака».

В феврале кадры испытаний орудия опубликовала пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод».