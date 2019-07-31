Команда КНР впервые выступит на конкурсе «Морской десант» на БТР-82
В данный момент китайская команда отрабатывает навыки вождения на российских бронетранспортерах.
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Военнослужащие из Китая, участвующие в международном конкурсе «Морской десант, впервые выступят на российской технике, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.
«В нынешнем году военнослужащие из КНР впервые выступят на технике, предоставленной Балтийским флотом», - сказано в документе.
Уточняется, что речь идет о современных бронетранспортерах БТР-82.
БТР-82 - российский бронетранспортер, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Принят на вооружение ВС России в 2013 году.
Одна из новейших модификаций - БТР-82А с 30-миллиметровой пушкой 2А72 в модуле БППУ.